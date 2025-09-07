Близняшки-курсантки смогут исполнить свою заветную мечту после встречи с Путиным
Обложка © Telegram / Алексей Цыденов
Курсантки центра «Воин» Арьяна и Дарина Дагбацыреновы, которые на Восточном экономическом форуме рассказали президенту России о своей мечте прыгнуть с парашютом, получили поддержку главы Бурятии Алексея Цыденова. Об этом он рассказал в официальном телеграм-канале.
Встреча главы Бурятии с курсантками центра «Воин». Фото © Telegram / Алексей Цыденов
Во время личной встречи он подтвердил, что для курсанток будет организована полноценная подготовка совместно с десантниками 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
«Уже в сентябре Арьяна и Дарина могут совершить свой первый прыжок в Волгограде, где будут участвовать в военно-спортивной игре «Зарница», — говорится в сообщении.
Напомним, 4 сентября Арьяна и Дарина Дагбацыреновы из центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» встретились с президентом России Владимиром Путиным. Девочки рассказали о своих впечатлениях от общения.