Регион
7 сентября, 09:15

Близняшки-курсантки смогут исполнить свою заветную мечту после встречи с Путиным

Близняшки-курсантки из центра Воин, встречавшиеся с Путиным, прыгнут с парашютом

Обложка © Telegram / Алексей Цыденов

Курсантки центра «Воин» Арьяна и Дарина Дагбацыреновы, которые на Восточном экономическом форуме рассказали президенту России о своей мечте прыгнуть с парашютом, получили поддержку главы Бурятии Алексея Цыденова. Об этом он рассказал в официальном телеграм-канале.

Встреча главы Бурятии с курсантками центра «Воин». Фото © Telegram / Алексей Цыденов

Во время личной встречи он подтвердил, что для курсанток будет организована полноценная подготовка совместно с десантниками 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«Уже в сентябре Арьяна и Дарина могут совершить свой первый прыжок в Волгограде, где будут участвовать в военно-спортивной игре «Зарница», говорится в сообщении.

Путин пообщался с курсантами центра военно-патриотического воспитания Воин

Напомним, 4 сентября Арьяна и Дарина Дагбацыреновы из центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» встретились с президентом России Владимиром Путиным. Девочки рассказали о своих впечатлениях от общения.

