Конфликт на Украине, вероятно, будет продолжаться много лет, и Запад втайне этого желает. Такую позицию в статье Daily Mail высказал колумнист Питер Хитченс, раскритиковав заявление главы штаба обороны Британии Тони Радакина о России.

Поводом для критики стали слова Радакина о том, что Украина должна продолжать бороться, чтобы нанести ущерб России. Хитченс парировал, что подобное развитие событий не будет случайностью.

«Похоже, что война на Украине будет продолжаться ещё много лет. И это не будет случайностью. Возможно, Запад даже втайне этого хочет», — говорится в статье.

Автор добавил, что Запад не особенно хочет мира, поскольку его политика в регионе направлена на предотвращение усиления России.