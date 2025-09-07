Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

7 сентября, 09:26

Заявление главы штаба обороны Британии о России поразило Запад

Журналист Daily Mail раскритиковал заявление адмирала Радакина об ослаблении РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

Конфликт на Украине, вероятно, будет продолжаться много лет, и Запад втайне этого желает. Такую позицию в статье Daily Mail высказал колумнист Питер Хитченс, раскритиковав заявление главы штаба обороны Британии Тони Радакина о России.

Поводом для критики стали слова Радакина о том, что Украина должна продолжать бороться, чтобы нанести ущерб России. Хитченс парировал, что подобное развитие событий не будет случайностью.

«Похоже, что война на Украине будет продолжаться ещё много лет. И это не будет случайностью. Возможно, Запад даже втайне этого хочет», — говорится в статье.

Автор добавил, что Запад не особенно хочет мира, поскольку его политика в регионе направлена на предотвращение усиления России.

Посол РФ в Германии Нечаев назвал опасными заявления Запада о подготовке к войне
Посол РФ в Германии Нечаев назвал опасными заявления Запада о подготовке к войне

Ранее американский отставной подполковник Дэниел Дэвис заявил о неизбежном поражении Запада в гипотетической войне против России. По его мнению, неспособность оборонной промышленности США справиться с военными вызовами является признаком её проигрыша ещё до начала активных боевых действий.

Александра Мышляева
