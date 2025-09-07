Мессенджер MAX
7 сентября, 10:07

«Трудно понять»: Песков рассказал, как Путину удаётся всегда быть на пике концентрации

Президент России Владимир Путин сохраняет высокую концентрацию внимания даже при минимальном количестве сна. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ТАСC на Восточном экономическом форуме.

«Честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он берёт в себе столько сил. Потом — он же всегда на пике концентрации. И спит он по несколько часов в день, без преувеличения. Это тоже я не могу понять», — признался официальный представитель Кремля в интервью агентству.

По словам пресс-секретаря, иногда продолжительность сна главы государства составляет менее четырёх часов. Песков подчеркнул, что находясь в России, президент старается каждый день уделять время физическим упражнениям.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин проводит время в пути во время долгих поездок. По словам его пресс-секретаря, российский лидер любит смотреть сериалы исторической тематики и документальное кино.

