«Трудно понять»: Песков рассказал, как Путину удаётся всегда быть на пике концентрации

Президент России Владимир Путин сохраняет высокую концентрацию внимания даже при минимальном количестве сна. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ТАСC на Восточном экономическом форуме.

«Честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он берёт в себе столько сил. Потом — он же всегда на пике концентрации. И спит он по несколько часов в день, без преувеличения. Это тоже я не могу понять», — признался официальный представитель Кремля в интервью агентству.

По словам пресс-секретаря, иногда продолжительность сна главы государства составляет менее четырёх часов. Песков подчеркнул, что находясь в России, президент старается каждый день уделять время физическим упражнениям.