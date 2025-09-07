Россиянам рассказали, где будет видно Кровавую луну 7 сентября
Полное лунное затмение 7 сентября будет наблюдаться по всей России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kdshutterman
Полное лунное затмение 7 сентября 2025 года будет полностью видно на всей территории России. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.
Астрономическое явление охватит Антарктиду, акваторию Индийского океана, Азию, Африку, Европу и Океанию. В центральных регионах России затмение произойдёт вечером, сразу после восхода Луны, тогда как в западных и северо-западных областях спутник появится уже в частной фазе.
На Урале кульминация затмения придётся на поздний вечер, а в Западной Сибири — на полночь, где полная фаза будет видна на максимальной высоте над горизонтом. В Восточной Сибири явление можно наблюдать во второй половине ночи, при этом везде, кроме Камчатки, Чукотки и Магаданской области, теневое затмение завершится до захода Луны.
«В Москве затмение будет видно над юго-восточным горизонтом. В середине затмения Луна будет находиться на высоте 16° над горизонтом столицы», — уточнили в пресс-службе.
Для жителей и гостей столицы 7 сентября организуют специальные наблюдения за этим астрономическим явлением на территории Московского планетария.
