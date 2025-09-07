Мессенджер MAX
Регион
7 сентября, 11:38

Московскую туристку унесло на сапборде в открытое море у берегов Крыма

В Крыму туристку из Москвы ветром унесло на сапборде в открытое море. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Республике Крым.

Туристку унесло на сапборде в открытое море у берегов Крыма. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым

Инцидент произошёл на городском пляже в Сакском районе, где девушка отправилась кататься без спасательного жилета. Поняв, что самостоятельно вернуться не может, и оказавшись в нескольких километрах от берега, она оперативно набрала номер экстренной службы 112.

Спасательные подразделения были подняты по тревоге незамедлительно. Благодаря оперативным и скоординированным действиям специалистов МЧС, сапбордистку благополучно эвакуировали на берег без серьёзных последствий для её здоровья.

В Сочи двух девушек на сапбордах унесло в открытое море
В Сочи двух девушек на сапбордах унесло в открытое море

Ранее в Усолье-Сибирском произошёл инцидент с 47-летней женщиной, которая устроила ночное приключение, едва не закончившееся трагедией. Местная жительница, отправившись кататься на сапборде по Ангаре, уснула прямо на доске, при этом не имея спасательного жилета и телефона. Вскоре её близкие забили тревогу, и супруг в панике обратился в полицию.

Туристку унесло на сапборде в открытое море у берегов Крыма. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым

