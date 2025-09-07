Польские истребители, поднятые якобы из-за активности РФ, вернулись на аэродромы

Польские военные вернули истребители на аэродромы после проверки воздушного пространства, не обнаружив нарушений границ страны. Об этом сообщило в воскресенье оперативное командование родов Вооружённых сил Польши.

Авиационная группа была поднята в воздух в ночь на 7 сентября в связи с предполагаемой активностью России в воздушном пространстве Украины. Командование отметило, что наземные системы ПВО и радиолокационной разведки также вернулись к штатному режиму работы после завершения операции.

«Мы благодарим объединенное авиационное командование НАТО, за поддержку, а также королевские Военно-воздушные силы Нидерландов, чьи истребители F-35 обеспечивали безопасность в польском небе сегодня», — говорится в официальном сообщении командования в соцсети X.

В последнее время подобные инциденты происходят регулярно, причём действия польских военных часто совпадают с объявлением воздушной тревоги на территории Украины.