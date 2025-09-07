Мессенджер MAX
7 сентября, 11:22

Польские истребители, поднятые якобы из-за активности РФ, вернулись на аэродромы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konwicki Marcin

Польские военные вернули истребители на аэродромы после проверки воздушного пространства, не обнаружив нарушений границ страны. Об этом сообщило в воскресенье оперативное командование родов Вооружённых сил Польши.

Авиационная группа была поднята в воздух в ночь на 7 сентября в связи с предполагаемой активностью России в воздушном пространстве Украины. Командование отметило, что наземные системы ПВО и радиолокационной разведки также вернулись к штатному режиму работы после завершения операции.

«Мы благодарим объединенное авиационное командование НАТО, за поддержку, а также королевские Военно-воздушные силы Нидерландов, чьи истребители F-35 обеспечивали безопасность в польском небе сегодня», говорится в официальном сообщении командования в соцсети X.

В последнее время подобные инциденты происходят регулярно, причём действия польских военных часто совпадают с объявлением воздушной тревоги на территории Украины.

На востоке Польши разбился неопознанный летательный аппарат
На днях стало известно, что на одном из военных полигонов Польши прогремел взрыв, в котором пострадали двое гражданских. Судя по сообщению жандармерии, они незаконно проникли на территорию запрещённого объекта. Местные правоохранители не уточнили, пронесли ли нарушители взрывное устройство с собой.

