Фицо назвал Путина прагматичным и интересным собеседником

Глава правительства Словакии Роберт Фицо охарактеризовал президента России Владимира Путина как крайне прагматичного политика после их встречи в Китае. Об этом он заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Очень прагматичный политик, и с ним всегда очень интересно обмениваться мнениями» , — отметил Фицо, подчеркнув содержательный характер диалога с российским лидером.

Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с обращением к председателю КНР. В шутливой форме он предложил Си Цзиньпину передать наилучшие пожелания российскому президенту Владимиру Путину и лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Оба они прибыли в Пекин для участия в военном параде, приуроченном к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Трамп намекнул на некий «заговор» между Китаем, Россией и КНДР, направленный против США.