Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 11:30

Фицо назвал Путина прагматичным и интересным собеседником

Обложка © Кremlin.ru

Обложка © Кremlin.ru

Глава правительства Словакии Роберт Фицо охарактеризовал президента России Владимира Путина как крайне прагматичного политика после их встречи в Китае. Об этом он заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Очень прагматичный политик, и с ним всегда очень интересно обмениваться мнениями», — отметил Фицо, подчеркнув содержательный характер диалога с российским лидером.

В Китае назвали стоящие перед Путиным вызовы из-за США и Украины
В Китае назвали стоящие перед Путиным вызовы из-за США и Украины

Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с обращением к председателю КНР. В шутливой форме он предложил Си Цзиньпину передать наилучшие пожелания российскому президенту Владимиру Путину и лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Оба они прибыли в Пекин для участия в военном параде, приуроченном к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Трамп намекнул на некий «заговор» между Китаем, Россией и КНДР, направленный против США.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Путин
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar