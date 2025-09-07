После визита в Китай президент России Владимир Путин возвращается к необходимости решения сложных внешнеполитических вопросов. Об этом заявило китайское издание NetEase.

Ключевым вызовом, как отмечают авторы материала, становятся планы западных стран по размещению контингента НАТО на Украине под предлогом «гарантий безопасности» после возможного мирного соглашения. Москва, как отметили китайские журналисты, категорически отвергает такую возможность, рассматривая её как прямую угрозу национальной безопасности.

Дополнительное давление исходит от администрации американского лидера Дональда Трампа, которая требует от европейских союзников ужесточения санкционного режима и полного отказа от российских энергоресурсов к 2027 году. В ответ Россия активизирует энергетическую дипломатию, делая ставку на ускорение реализации проекта «Сила Сибири-2» и переориентацию экспортных потоков на азиатские рынки.