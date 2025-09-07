В пробках перед Крымским мостом стоит более 1 тысячи машин

На подходах к Крымскому мосту скопились огромные очереди из более чем тысячи машин. Об этом сообщает специализированный телеграм-канал, отслеживающий дорожную ситуацию у переправы.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 518 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 615 транспортных средств. Время ожидание — более двух часов», — говорится в сообщении.