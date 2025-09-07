Россиянка попыталась сбить дрон из винтовки

В Московской области женщина попыталась сбить пролетавший беспилотник при помощи винтовки, однако дрон оказался простой игрушкой соседского мальчика. Семья ребёнка претензий к женщине не имеет, сославшись на то, что время сейчас неспокойное. Историей поделился «Регнум».

Инцидент произошёл 6 июля, но о нём стало известно только сейчас. Девятилетнему мальчику подарили на день рождения дрон. Он решил испытать аппарат на даче под Шатурой в Подмосковье. По словам ребёнка, он старался не выводить беспилотник за пределы участка. В это время семья услышала приглушённые хлопки, похожие на выстрелы.

«Было похоже, что кто-то стреляет из пневматической винтовки. Я подбежал к ребёнку, взял у него пульт и увидел по камере с квадрокоптера, что это наша соседка, живущая через забор от нас, бегает по своему участку с пневматической винтовкой и пытается подстрелить наш дрон», — рассказал отец мальчика Вячеслав.

Соседка так и не смогла попасть в квадрокоптер. Вячеслав «приземлил» устройство и вызвал полицию. Женщина рассказала правоохранителям, что очень испугалась, увидев в воздухе дрон, и решила подбить его, опасаясь, что он сбросит бомбу. На женщину заводить дело не стали за отсутствием состава преступления. А семья мальчика призналась, что не имеет претензий и понимает состояние соседки.