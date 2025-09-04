Четыре украинских дрона проиграли в дуэли с ПВО над Волгоградской областью
Силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно уничтожили четыре украинских беспилотника в воздушном пространстве Волгоградской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Четвёртого сентября около 6:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Волгоградской области», — отмечается в сообщении военного ведомства.
Воздушные цели были своевременно обнаружены дежурными расчетами противовоздушной обороны и уничтожены без последствий для наземной инфраструктуры и гражданского населения. Системы ПВО сохраняют повышенную боевую готовность.
Всего за прошедшую ночь системы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно уничтожили 46 украинских беспилотников над территорией страны. Значительная часть этих аппаратов, а именно 24, была сбита в Ростовской области. Ещё 16 дронов были уничтожены в Чёрном море. Кроме того, четыре беспилотника перехвачены над Краснодарским краем, а два – над Волгоградской областью. Отмечается, что в волгоградском аэропорту возобновлена работа, ограничения на взлёт и посадку самолётов сняты. В момент действия этих ограничений одно воздушное судно было перенаправлено на запасной аэродром.