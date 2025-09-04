Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 05:20

Четыре украинских дрона проиграли в дуэли с ПВО над Волгоградской областью

Минобороны: Четыре украинских БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно уничтожили четыре украинских беспилотника в воздушном пространстве Волгоградской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Четвёртого сентября около 6:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Волгоградской области», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Воздушные цели были своевременно обнаружены дежурными расчетами противовоздушной обороны и уничтожены без последствий для наземной инфраструктуры и гражданского населения. Системы ПВО сохраняют повышенную боевую готовность.

Врио губернатора Слюсарь: ПВО отразила массированный удар по Ростовской области
Врио губернатора Слюсарь: ПВО отразила массированный удар по Ростовской области

Всего за прошедшую ночь системы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно уничтожили 46 украинских беспилотников над территорией страны. Значительная часть этих аппаратов, а именно 24, была сбита в Ростовской области. Ещё 16 дронов были уничтожены в Чёрном море. Кроме того, четыре беспилотника перехвачены над Краснодарским краем, а два – над Волгоградской областью. Отмечается, что в волгоградском аэропорту возобновлена работа, ограничения на взлёт и посадку самолётов сняты. В момент действия этих ограничений одно воздушное судно было перенаправлено на запасной аэродром.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar