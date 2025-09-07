Американский самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулирует Чёрное море
Обложка © Х / Bizjets of War
Американский разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II проводит патрулирование в воздушном пространстве над акваторией Чёрного моря. Данные о его перемещениях приводит портал Flightradar24.
Воздушное судно вылетело из международного аэропорта имени Михаила Когэлничану в Румынии и выполняет полёт с закрытым пунктом назначения. Согласно данным портала, самолёт достиг зоны у турецкого побережья, после чего развернулся в сторону аэропорта вылета.
Bombardier ARTEMIS II представляет собой специально модифицированный бизнес-джет, предназначенный для ведения дальней радиотехнической разведки. Аппарат был переоборудован компанией Leidos по заказу Вооружённых сил США.
