7 сентября, 12:13

Американский самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулирует Чёрное море

Обложка © Х / Bizjets of War

Американский разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II проводит патрулирование в воздушном пространстве над акваторией Чёрного моря. Данные о его перемещениях приводит портал Flightradar24.

Воздушное судно вылетело из международного аэропорта имени Михаила Когэлничану в Румынии и выполняет полёт с закрытым пунктом назначения. Согласно данным портала, самолёт достиг зоны у турецкого побережья, после чего развернулся в сторону аэропорта вылета.

Bombardier ARTEMIS II представляет собой специально модифицированный бизнес-джет, предназначенный для ведения дальней радиотехнической разведки. Аппарат был переоборудован компанией Leidos по заказу Вооружённых сил США.

Глава «Ростеха» сообщил о планах по созданию широкофюзеляжного самолёта
Ранее Life.ru рассказывал, как военный самолёт Литвы с президентом республики Гитанасом Науседой на борту не пускали в аэропорт Вильнюса. Причина была в не вовремя оказавшемся над территорией воздушной гавани рекламном беспилотнике.

