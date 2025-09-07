Мессенджер MAX
7 сентября, 12:40

В МИД РФ связали нападение на посольство в Стокгольме с вступлением Швеции в НАТО

Захарова заявила об утрате Швецией контроля после нападения на Посольство РФ

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Швеция утратила контроль над обеспечением внутренней и внешней безопасности. Свою оценку она дала в комментарии для газеты «Известия» в связи с очередным инцидентом у российского дипломатического представительства в этой стране.

«Ведь подобные провокации несут угрозу не только дипмиссии, но и горожанам. Видимо, после вступления Швеции в НАТО, она утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью», — сказала Захарова.

Напомним, российское посольство в Швеции вновь подверглось атаке с воздуха. Рано утром 7 сентября беспилотник сбросил на его территорию пластиковый контейнер с красящим веществом. По информации представителей посольства, это уже пятая подобная атака за последние месяцы, предыдущие были совершены в мае, июне и августе.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • швеция
  • Мировая политика
  • Политика
