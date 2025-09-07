В МИД РФ связали нападение на посольство в Стокгольме с вступлением Швеции в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Швеция утратила контроль над обеспечением внутренней и внешней безопасности. Свою оценку она дала в комментарии для газеты «Известия» в связи с очередным инцидентом у российского дипломатического представительства в этой стране.

«Ведь подобные провокации несут угрозу не только дипмиссии, но и горожанам. Видимо, после вступления Швеции в НАТО, она утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью», — сказала Захарова.