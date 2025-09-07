Посольство России в Швеции подверглось атаке дрона

Ранним утром 7 сентября посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале российского дипведомства.

«Атаки дронов на Посольство и Торгпредство России в столице Швеции продолжаются уже более года и стали, как видим, фактически систематическим явлением», — говорится в сообщении.