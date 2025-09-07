Мессенджер MAX
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 09:19

Посольство России в Швеции подверглось атаке дрона

Обложка © Посольство России в Швеции

Ранним утром 7 сентября посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале российского дипведомства.

«Атаки дронов на Посольство и Торгпредство России в столице Швеции продолжаются уже более года и стали, как видим, фактически систематическим явлением», — говорится в сообщении.

Как сообщили в посольстве, предыдущие атаки беспилотника на Посольство произошли — 25 мая, затем 17 июня, 5 июля и 21 августа. Расследование шведской полиции ни к чему не приводит, подытожили в ведомстве.

Пожар в здании Правительства Украины охватил уже тысячу квадратных метров
Ранее Life.ru писал, что здание представительства Евросоюза в Киеве пострадало в ходе ночных авиаударов, произошедших в ночь на 28 августа. В здании зафиксировали повреждения в виде выбитых окон, однако евродипломаты не пострадали. Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские вооружённые силы атакуют только военные объекты и инфраструктуру ВСУ, а ущерб гражданским сооружениям возникает из-за действий украинской стороны. Также Life.ru писал, что пожар охватил здание Правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России.

Мария Любицкая
