Две юные звезды американского OnlyFans публично померились доходами с обнажёнки

Американская интернет-звезда Лил Тей заявила о заработке в 15 миллионов долларов на платформе OnlyFans всего за две недели, однако её конкурентка Софи Рейн публично усомнилась в правдивости этих слов. О конфликте между создательницами эротического контента сообщает издание TMZ.

Согласно утверждениям Лил Тей, ей удалось заработать 15 миллионов долларов с момента старта на OnlyFans, после чего она бросила вызов Софи Рейн. В ответ та выразила сомнение в правдоподобности столь быстрого обогащения.

Она пояснила, что для достижения подобного финансового результата обычно требуются многие месяцы интенсивного труда и слаженная работа профессиональной маркетинговой команды. Рейн подчеркнула отсутствие личной неприязни к Лил Тей и даже допустила гипотетическую возможность правдивости её слов, однако призвала её прекратить использовать своё имя для создания искусственного конфликта.

Софи Рейн добавила, что была готова к появлению недоброжелателей после собственного взлёта на популярность, и подобные выпады её не беспокоят, реагирует она на них лишь при прямых вопросах от прессы. В заключение она пожелала Лил Тей успехов, но рекомендовала ей быть скромнее в своих заявлениях и тщательнее проверять финансовые отчёты.