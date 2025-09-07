IPhone сам вызвал помощь и спас жизнь потерявшей сознание девушке после страшного ДТП

Американка чудом выжила в жёстком ДТП благодаря функции автоматического определения аварии на iPhone 14. Об этом пишет издание Good News Network.

Жительница США Линдси Лесковац уснула за рулём, врезалась в два столба и дерево, получив множественные переломы, включая шейный отдел позвоночника. Смартфон автоматически вызвал спасателей и 22 минуты поддерживал связь со службой 911, пока Линдси находилась под автомобилем без сознания. Сама пострадавшая не знала о существовании этой функции и активировала её лишь после происшествия.

«Это чудо, что она жива и не парализована», — заявила мать девушки.

Медики подтвердили, что без оперативного вызова спасателей шансов на выживание не было.