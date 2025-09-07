Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 15:14

IPhone сам вызвал помощь и спас жизнь потерявшей сознание девушке после страшного ДТП

Скрытая функция на IPhone 14 спасла американке жизнь во время жёсткого ДТП

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Американка чудом выжила в жёстком ДТП благодаря функции автоматического определения аварии на iPhone 14. Об этом пишет издание Good News Network.

Жительница США Линдси Лесковац уснула за рулём, врезалась в два столба и дерево, получив множественные переломы, включая шейный отдел позвоночника. Смартфон автоматически вызвал спасателей и 22 минуты поддерживал связь со службой 911, пока Линдси находилась под автомобилем без сознания. Сама пострадавшая не знала о существовании этой функции и активировала её лишь после происшествия.

«Это чудо, что она жива и не парализована», — заявила мать девушки.

Медики подтвердили, что без оперативного вызова спасателей шансов на выживание не было.

Свердловские врачи совершили чудо, вернув к жизни мужчину, чей череп раскололся на части
Свердловские врачи совершили чудо, вернув к жизни мужчину, чей череп раскололся на части

А ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирской области молодая девушка без водительских прав сбила двух маленьких девочек у озера Чаны в Барабинском районе. После наезда виновница ДТП пыталась скрыться с места происшествия.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar