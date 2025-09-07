Мама в отчаянии ищет сына, чей след оборвался в Москве после похищения отцом

Мужчина забрал сына у бывшей супруги и вывез его из Казани в Москву, сейчас первоклассник не может даже пойти в школу, так как его прячут. Однако отец ребёнка придерживается другой версии. По его словам, экс-супруг неоднократно била мальчика, а суд всё равно оставил его с ней после развода. Об этом сообщает Mash Iptash.

Отец прячет ребёнка от бывшей жены. Видео © Telegram / Mash Iptash

В июле Альберт забрал сына на день рождения, так как суд разрешил ему иногда видеться с сыном. Но мужчина не вернул его Резеде и скрылся. Мальчик, по его словам, пожаловался на побои от матери. Отец решил оставить его у себя и даже записал в частную школу в Москве. С тех пор с мамой ребёнок не виделся и не общался.

30 августа Резеда прилетела из Казани, но попасть в их общую московскую квартиру не смогла, так как Альберт сменил замки. Женщина вызвала сотрудников МЧС и попросила взломать дверь, сославшись на то, что ребёнок внутри и якобы случайно закрылся на щеколду. Но малыша там не оказалось, также мать не нашла его в школе, в которую он был зачислен. Отец тут же заявил, что просто перевёл сына на домашнее обучение, потому что тот якобы напуган и не хочет возвращаться к матери. Женщина продолжает искать сына.