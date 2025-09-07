Мессенджер MAX
7 сентября, 13:00

Шнуров закрепил права на товарный знак группы «Ленинград» ещё на 10 лет

Сергей Шнуров продлил права на товарный знак Ленинграда до 2035 года

Обложка © ТАСС / Кисличко Николай

Музыкант Сергей Шнуров продлил исключительные права на товарный знак «Ленинград» сроком на десять лет. Об этом сообщает «Постньюс».

Правообладание теперь действует до 3 декабря 2035 года и охватывает девять различных категорий по международной классификации товаров и услуг. Среди них — печатная продукция, одежда, косметические средства, а также менеджмент в сфере творческого бизнеса и организация концертной деятельности.

Товарный знак, регистрация которого изначально состоялась около десяти лет назад, продолжает оставаться под юридической защитой. Это позволяет Шнурову сохранять контроль над коммерческим использованием бренда «Ленинград» в указанных сферах деятельности.

Ранее сообщалось, что российский певец Дима Билан подал заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Это даст ему право управлять бизнесом под этим брендом, предоставлять рекламные и маркетинговые услуги, а также услуги в сфере общественного питания и медицинской деятельности.

