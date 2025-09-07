Шнуров закрепил права на товарный знак группы «Ленинград» ещё на 10 лет
Музыкант Сергей Шнуров продлил исключительные права на товарный знак «Ленинград» сроком на десять лет. Об этом сообщает «Постньюс».
Правообладание теперь действует до 3 декабря 2035 года и охватывает девять различных категорий по международной классификации товаров и услуг. Среди них — печатная продукция, одежда, косметические средства, а также менеджмент в сфере творческого бизнеса и организация концертной деятельности.
Товарный знак, регистрация которого изначально состоялась около десяти лет назад, продолжает оставаться под юридической защитой. Это позволяет Шнурову сохранять контроль над коммерческим использованием бренда «Ленинград» в указанных сферах деятельности.
