Кобяков: ВЭФ подтвердил готовность России к конструктивному сотрудничеству

Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке подтвердил готовность России к равноправному сотрудничеству со всеми конструктивно настроенными странами. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

«Высокой оценкой этой работы являются слова нашего Президента, что ВЭФ дает возможность пообщаться с коллегами почти из всего Тихоокеанского региона. В Форуме приняли участие порядка 8000 участников и представителей СМИ из 75 стран и территорий. ВЭФ показал — вне зависимости от геополитической конъюнктуры мы готовы выступать за равноправное сотрудничество со всеми конструктивно настроенными странами на принципах ответственного и долгосрочного партнёрства», — отметил Кобяков.

Мероприятие прошло с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В нём участвовали представители федеральных и региональных властей, отечественного и международного бизнеса, а также ведущие эксперты в области экономики и управления. Основной темой форума стала идея сотрудничества ради мира и процветания на Дальнем Востоке. Организатором выступил Фонд Росконгресс.