Пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента России Владимира Путина длилось около трёх часов. По словам члена экспертного клуба «Дигория» Алисы Казелько, выступление главы государства было посвящено трём ключевым темам. Прежде всего, политик коснулся украинского кризиса, «ставшему не просто региональным конфликтом, а воплощением фундаментальных сдвигов в глобальной архитектуре безопасности»

В частности, Путин отметил, что прямые переговоры между Москвой и Киевом бессмысленны, пока Украина не изменит свою позицию и не признает реальное положение дел на фронте. А требования Незалежной о гарантиях безопасности при полном игнорировании российских интересов свидетельствует о кризисе системы коллективной безопасности в Европе.

Кроме того, Путин затронул экономическую тематику. По словам эксперта, российская экономика выходит на новый качественный уровень, преодолев зависимость от сырьевого экспорта и готовясь принять новую парадигму, ориентированную на качество, инновации и развитие человеческого капитала. Президент поставил амбициозную задачу — перейти к экономике с высокими зарплатами, основанной не на эксплуатации природных ресурсов, а на комплексном развитии технологий, инфраструктуры и социальной сферы.

Также он уделил внимание развитию Дальнего Востока и взаимодействию с внешними партнёрами, в частности с Китаем и США. Российский лидер рассказал, что демографическая ситуация на Дальнем Востоке улучшается, что свидетельствует о прогрессе в преодолении оттока молодёжи. Важной частью этого процесса является сотрудничество с Китаем.

«Интересен и намёк на сотрудничество с США в Арктике. Это доказывает, что Россия открыта к прагматичным, устойчивым форматам взаимодействия со всеми игроками международной политики, если речь идёт об обеспечении региональной стабильности», — подчеркнула политолог в интервью РИА «ФедералПресс».