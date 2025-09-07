Трутнев: Поручения с юбилейного ВЭФ по развитию Дальнего Востока будут выполнены

В ходе юбилейного Восточного экономического форума во Владивостоке было подписано 358 соглашений на сумму свыше 6 трлн рублей. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев, выступая на закрытии мероприятия.

«В этом году прошел юбилейный, десятый ВЭФ. На Форуме подписано 358 соглашений на 6 трлн 58,2 млрд рублей. Но главное не это. Форум стал местом подведения итогов работы за прошедшие десять лет. По поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина мы продолжаем работу во благо Дальнего Востока, во благо нашей Родины», – подчеркнул Трутнев.

По его словам, были также введены в действие социальные программы, пользующиеся спросом у населения, а также разработаны механизмы для стимулирования экономики и привлечения инвестиций. Он заверил, что поручения, данные главой государства, будут выполнены в полном объёме.