Опубликованы кадры разговора Пескова и Эрдогана на саммите ШОС на турецком языке
Обложка © Life.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обменялись краткими репликами на турецком языке во время саммита ШОС. Об этом информирует член кремлёвского пула журналистов Александр Юнашев.
Эрдоган обратился к Пескову на турецком перед встречей с Путиным. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
На распространённых видеокадрах заметно, как турецкий лидер приблизился к официальному представителю Кремля и осведомился о его делах, обратившись на турецком. Песков, в совершенстве владеющий этим языком, смог свободно поддержать диалог.
Такой уровень языковой подготовки объясняется профессиональной биографией пресс-секретаря: Песков проработал около десяти лет в дипломатической миссии России в Турции.
Напомним, в рамках саммита ШОС в Тяньцзине (КНР) состоялась встреча президентов России и Турции. В ходе неё Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил ранее направленное приглашение Владимиру Путину посетить с визитом Турецкую Республику.