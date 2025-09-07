Опубликованы кадры разговора Пескова и Эрдогана на саммите ШОС на турецком языке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обменялись краткими репликами на турецком языке во время саммита ШОС. Об этом информирует член кремлёвского пула журналистов Александр Юнашев.

Эрдоган обратился к Пескову на турецком перед встречей с Путиным. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

На распространённых видеокадрах заметно, как турецкий лидер приблизился к официальному представителю Кремля и осведомился о его делах, обратившись на турецком. Песков, в совершенстве владеющий этим языком, смог свободно поддержать диалог.

Такой уровень языковой подготовки объясняется профессиональной биографией пресс-секретаря: Песков проработал около десяти лет в дипломатической миссии России в Турции.