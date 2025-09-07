Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 15:08

Пасечник поделился боевым опытом ЛНР с ветеранами СВО на форме «Герои на высоте»

Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник провёл встречу с участниками специальной военной операции на образовательном модуле «Герои на высоте» в Центре знаний «Машук» в Пятигорске. Он поделился боевым опытом Луганщины, отметив, что и сегодня жители ЛНР продолжают доказывать всему миру свою стойкость и верность русскому духу.

«И сейчас они продолжают доказывать всему миру: у нас стальной характер, нас не сломать, и мы – русские!», — заявил глава ЛНР.

Пасечник поделился с собравшимися боевым опытом Луганщины, рассказав о событиях 2014 года, и рассказал о реализации региональной программы «Луганский характер», основанной на патриотизме и верности традициям. Ключевой темой встречи стала роль ветеранов СВО в наставничестве и нравственном воспитании молодёжи.

Глава республики выразил уверенность, что их вовлечение в эту деятельность является эффективным способом передачи традиционных российских ценностей. В ходе содержательной беседы Пасечник также ответил на вопросы участников о командообразовании, целеполагании и управленческом опыте, призвав их принимать решения на благо людей и процветания России.

Слушателями трёхдневной программы «Герои на высоте» стали около 200 представителей из шести регионов: ЛНР, Архангельской и Ростовской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарской Республики. В процессе обучения прошли выступления экспертов, практические занятия, интерактивные обсуждения и мероприятия, направленные на сплочение коллектива. Цель модуля – совершенствование навыков управления, раскрытие лидерских качеств, а также обмен опытом между регионами в области поддержки бойцов СВО.

Ранее Государственный фонд предоставил ветеранам СВО с тяжёлой инвалидностью более 330 автомобилей с ручным управлением и улучшил жилищные условия для свыше 1800 человек, адаптировав их дома. За два года было выдано более 330 автомобилей, адаптированы более 1800 квартир и домов, а также обеспечено более 2000 средств технической реабилитации.

