Пасечник поделился боевым опытом ЛНР с ветеранами СВО на форме «Герои на высоте»

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник провёл встречу с участниками специальной военной операции на образовательном модуле «Герои на высоте» в Центре знаний «Машук» в Пятигорске. Он поделился боевым опытом Луганщины, отметив, что и сегодня жители ЛНР продолжают доказывать всему миру свою стойкость и верность русскому духу.

«И сейчас они продолжают доказывать всему миру: у нас стальной характер, нас не сломать, и мы – русские!», — заявил глава ЛНР.

Пасечник поделился с собравшимися боевым опытом Луганщины, рассказав о событиях 2014 года, и рассказал о реализации региональной программы «Луганский характер», основанной на патриотизме и верности традициям. Ключевой темой встречи стала роль ветеранов СВО в наставничестве и нравственном воспитании молодёжи.

Глава республики выразил уверенность, что их вовлечение в эту деятельность является эффективным способом передачи традиционных российских ценностей. В ходе содержательной беседы Пасечник также ответил на вопросы участников о командообразовании, целеполагании и управленческом опыте, призвав их принимать решения на благо людей и процветания России.

Слушателями трёхдневной программы «Герои на высоте» стали около 200 представителей из шести регионов: ЛНР, Архангельской и Ростовской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарской Республики. В процессе обучения прошли выступления экспертов, практические занятия, интерактивные обсуждения и мероприятия, направленные на сплочение коллектива. Цель модуля – совершенствование навыков управления, раскрытие лидерских качеств, а также обмен опытом между регионами в области поддержки бойцов СВО.