Убивавший школьниц маньяк из Златоуста требует 2 млн у адвоката за плохую защиту

Один из страшнейших маньяков Южного Урала Николай Мозгляков, приговорённый к пожизненному заключению за убийство двух школьниц и попытку убийства третьей, подал иск на своего бывшего адвоката Алексея Тетюева с требованием выплатить 2 млн рублей. Об этом сообщается в материалах Центрального районного суда Челябинска, куда поступила жалоба.

Маньяк-убийца утверждает, что 17 лет назад защитник «не обеспечил надлежащее обжалование приговора», не посещал его в СИЗО и не согласовывал правовую позицию.

«Тетюев в следственный изолятор к нему [Мозглякову] не приходил, правовую позицию с ним не согласовывал. Состоявшийся по делу обвинительный приговор не обжаловал. Сам Мозгляков в силу юридической безграмотности приговор также не обжаловал», — говорится в иске.

Материалы дела, однако, свидетельствуют, что Мозгляков полностью признавал вину и не выражал намерения обжаловать пожизненный приговор. Адвокат Тетюев, чьи услуги оплачивало государство, настаивает, что действовал во время громкого процесса в рамках правовых норм, обсуждая позицию с подзащитным в суде. Первая инстанция уже отказала в иске, но убийца подал апелляцию.