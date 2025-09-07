Убивавший школьниц маньяк из Златоуста требует 2 млн у адвоката за плохую защиту
Маньяк Николай Мозгляков. Обложка © Wikipedia
Один из страшнейших маньяков Южного Урала Николай Мозгляков, приговорённый к пожизненному заключению за убийство двух школьниц и попытку убийства третьей, подал иск на своего бывшего адвоката Алексея Тетюева с требованием выплатить 2 млн рублей. Об этом сообщается в материалах Центрального районного суда Челябинска, куда поступила жалоба.
Маньяк-убийца утверждает, что 17 лет назад защитник «не обеспечил надлежащее обжалование приговора», не посещал его в СИЗО и не согласовывал правовую позицию.
«Тетюев в следственный изолятор к нему [Мозглякову] не приходил, правовую позицию с ним не согласовывал. Состоявшийся по делу обвинительный приговор не обжаловал. Сам Мозгляков в силу юридической безграмотности приговор также не обжаловал», — говорится в иске.
Материалы дела, однако, свидетельствуют, что Мозгляков полностью признавал вину и не выражал намерения обжаловать пожизненный приговор. Адвокат Тетюев, чьи услуги оплачивало государство, настаивает, что действовал во время громкого процесса в рамках правовых норм, обсуждая позицию с подзащитным в суде. Первая инстанция уже отказала в иске, но убийца подал апелляцию.
А ранее Мозгляков, жестоко убивший двух девочек, пожаловался на суровый срок. В данный момент он отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима по решению Челябинского областного суда.