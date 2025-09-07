В Тюмени мужчина ранил трёх человек из ружья во время спора из-за продажи дома
В Тюмени в ходе конфликта из-за продажи дома мужчина открыл стрельбу из ружья, в результате чего пострадали три человека. Об инциденте сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
ЧП произошло вечером 5 сентября на территории дачного некоммерческого товарищества «Поляна». По информации следствия, между двумя семьями возникла ссора, в разгар которой 39-летний подозреваемый произвёл несколько выстрелов в сторону оппонентов из охотничьего ружья, а затем скрылся.
Все пострадавшие с огнестрельными ранениями были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказали всю необходимую помощь. В настоящее время жизни и здоровью раненых ничто не угрожает.
Подозреваемого в совершении преступления задержали правоохранители. На текущий момент следователи проводят осмотр места происшествия, а также допрашивают свидетелей произошедшего. В рамках возбужденного уголовного дела назначены все необходимые экспертизы. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.
