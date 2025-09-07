Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 14:50

В Тюмени мужчина ранил трёх человек из ружья во время спора из-за продажи дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lasse Johansson

В Тюмени в ходе конфликта из-за продажи дома мужчина открыл стрельбу из ружья, в результате чего пострадали три человека. Об инциденте сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

ЧП произошло вечером 5 сентября на территории дачного некоммерческого товарищества «Поляна». По информации следствия, между двумя семьями возникла ссора, в разгар которой 39-летний подозреваемый произвёл несколько выстрелов в сторону оппонентов из охотничьего ружья, а затем скрылся.

Все пострадавшие с огнестрельными ранениями были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказали всю необходимую помощь. В настоящее время жизни и здоровью раненых ничто не угрожает.

Подозреваемого в совершении преступления задержали правоохранители. На текущий момент следователи проводят осмотр места происшествия, а также допрашивают свидетелей произошедшего. В рамках возбужденного уголовного дела назначены все необходимые экспертизы. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.

Ранее Life.ru рассказывал о трагическом происшествии в Красноярском крае. 61-летний местный житель на фоне вспыхнувшей ссоры выстрелил в грудь своему 40-летнему племяннику. Рана оказалась смертельной.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Тюменская область
