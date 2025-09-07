Мессенджер MAX
7 сентября, 14:29

Словно мозг взорвался: Борющийся с загадочной болезнью журналист рассказал о первом проявлении недуга

Тележурналист Карри рассказал, что его неизвестная болезнь проявилась в эфире

Даррелл Карри. Обложка © X / darrellcurrietv

Шотландский тележурналист Даррелл Карри столкнулся с загадочным заболеванием, которое впервые проявилось во время прямого эфира. О своей борьбе с недугом он рассказал в программе Scotland Tonight на телеканале STV.

Первый приступ произошёл в сентябре 2022 года, когда Карри комментировал матч Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Реалом Мадридом».

«В моей голове как будто что-то взорвалось. Это было похоже на реальный взрыв в мозге, если честно. Помню, что прямо посреди разговора я вдруг схватился за стул. Мне показалось, что вся студия трясётся, как во время землетрясения», вспоминает журналист.

После повторного инцидента, случившегося через несколько недель также в эфире, Карри принял решение временно оставить работу. Он отметил, что врачи долго не могли поставить точный диагноз и первоначально назначили большое количество обезболивающих, которые не приносили облегчения, а лишь ухудшали его состояние.

К слову, как-то Карри уже рассказывал о борьбе с загадочной болезнью. Журналист тогда говорил, что порой ему казалось, будто врачи относятся к нему как к подопытному кролику.

Ранее Life.ru рассказывал, как редкая болезнь погубила известного по «Игре престолов» бразильского актёра и режиссёра дубляжа Флавиу Бэка. На протяжении долгого времени он противостоял бактериальному целлюлиту, но недуг оказался сильнее.

