Словно мозг взорвался: Борющийся с загадочной болезнью журналист рассказал о первом проявлении недуга

Шотландский тележурналист Даррелл Карри столкнулся с загадочным заболеванием, которое впервые проявилось во время прямого эфира. О своей борьбе с недугом он рассказал в программе Scotland Tonight на телеканале STV.

Первый приступ произошёл в сентябре 2022 года, когда Карри комментировал матч Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Реалом Мадридом».

«В моей голове как будто что-то взорвалось. Это было похоже на реальный взрыв в мозге, если честно. Помню, что прямо посреди разговора я вдруг схватился за стул. Мне показалось, что вся студия трясётся, как во время землетрясения», — вспоминает журналист.

После повторного инцидента, случившегося через несколько недель также в эфире, Карри принял решение временно оставить работу. Он отметил, что врачи долго не могли поставить точный диагноз и первоначально назначили большое количество обезболивающих, которые не приносили облегчения, а лишь ухудшали его состояние.

К слову, как-то Карри уже рассказывал о борьбе с загадочной болезнью. Журналист тогда говорил, что порой ему казалось, будто врачи относятся к нему как к подопытному кролику.