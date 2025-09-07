Опрос показал массовое недовольство немцев работой Мерца и правительства

Большинство граждан Германии выражают недовольство работой федерального канцлера Фридриха Мерца и деятельности всего правительства страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные социологического опроса института INSA, проведённого для издания Bild.

Согласно результатам исследования, проведённого 4-5 сентября, 59% респондентов негативно оценивают деятельность Мерца на посту канцлера, а 62% недовольны работой правительства в целом. 60% опрошенных заявили, что не ощутили обещанных изменений политического курса, в то время как положительные изменения отметили лишь 24% немцев.

Довольны работой правительства и лично канцлера только 27% и 29% граждан соответственно. Отмечается, что резкое падение рейтингов произошло ещё в июле, несмотря на данные Мерцем в мае обещания, что граждане ФРГ ощутят положительные изменения уже летом. В опросе приняли участие около 1000 человек, однако данные о статистической погрешности не приводятся.