Стилист-парикмахер лишилась работы после похода на пик Хан-Тенгри, ей ампутируют палец
Обложка © Wikipedia / Maryliflower
Жизнь опытной альпинистка из Ставрополья обернулась настоящей трагедией после восхождения на пик Хан-Тенгри в Киргизии. О страшном инциденте рассказал телеграм-канал Mash.
Альпинистка Виктория из Ставрополя. Видео © Telegram / Mash
Стилист-парикмахер Виктория оказалась в больнице после неудачной экспедиции на пик Хан-Тенгри. Женщина винит во всём гида, которому заплатила $3,5 тысячи, однако тот утверждает, что спас ей жизнь. По словам Виктории, спуск с вершины превратился в ад: гид Григорий Кочетков кричал, унижал и неправильно вязал узлы. На маршруте она сорвалась в трещину, выбраться смогла сама.
Вскоре к их группе присоединился ещё один альпинист, но он не дошёл до базы: мужчина погиб, задохнувшись в палатке от угарного газа. Сама Виктория получила сильное обморожение. Врачи готовятся ампутировать ей палец, а пока она лежит под капельницами по семь часов в день. Из-за травмы женщина не сможет работать по профессии и опасается, что потеряет возможность обеспечивать дочь.
Как затем выяснилось, это не первый скандал вокруг Кочеткова. Примерно год назад во время его маршрута умер другой турист. Сам гид утверждает, что Виктория была не готова к восхождению, и именно он помог ей выжить. В Киргизской ассоциации горных гидов уже начали внутреннюю проверку.
