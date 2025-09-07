Главнокомандующий Вооружёнными силами Незалежноц Александр Сырский заявил, что Красноармейское (Покровское) направление остаётся одним из самых сложных участков фронта для украинских войск.

По словам главкома, за последнюю неделю подразделения ВСУ отразили около 350 массированных атак российской армии именно на этом направлении. Сырский указал, что в районе Красноармейска сосредоточена крупнейшая наступательная группировка ВС РФ, которая пытается прорвать украинскую оборону.

При этом главком отметил, что украинским военным пока удаётся сдерживать натиск российских войск. Аналогичная сложная ситуация, по его словам, сохраняется и на Добропольском направлении.