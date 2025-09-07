Мессенджер MAX
7 сентября, 15:37

Назван самый тяжёлый участок фронта для ВСУ

Сырский признал, что Покровское направление самое тяжёлое для ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Главнокомандующий Вооружёнными силами Незалежноц Александр Сырский заявил, что Красноармейское (Покровское) направление остаётся одним из самых сложных участков фронта для украинских войск.

По словам главкома, за последнюю неделю подразделения ВСУ отразили около 350 массированных атак российской армии именно на этом направлении. Сырский указал, что в районе Красноармейска сосредоточена крупнейшая наступательная группировка ВС РФ, которая пытается прорвать украинскую оборону.

При этом главком отметил, что украинским военным пока удаётся сдерживать натиск российских войск. Аналогичная сложная ситуация, по его словам, сохраняется и на Добропольском направлении.

Битва за Покровск: Армия России зашла в центр города и вступила в бой с ВСУ

Ранее Life.ru писал, что российские вооружённые силы располагают всеми необходимыми средствами для уничтожения подземных учебных центров Украины. Для разрушения укрытий на глубине до 100 метров и более могут использоваться баллистические ракеты «Орешник», фугасные авиабомбы ФАБ-1000 и ФАБ-1500, а также специальные снаряды с бетонобойными стержнями. У российской армии имеется достаточно боеприпасов как авиационного, так и ракетного назначения для выполнения таких задач.

Анастасия Никонорова
