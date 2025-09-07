Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
7 сентября, 19:46

Жителей Подмосковья призвали готовиться к дождям на следующей неделе

Метеоролог Позднякова: На неделе 8-14 сентября в Подмосковье ожидаются дожди

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В понедельник, 8 сентября, в Московской области ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Днём температура воздуха составит от +16 до +20, ночью — от +6 до +10, при этом ветер будет умеренным со скоростью 5–10 м/с, предупредила метеоролог Татьяна Позднякова.

Во вторник, согласно её прогнозу, ожидается преимущественно сухая погода с прояснениями. Днём воздух прогреется до +17–21, а ночью температура опустится до +7–11. Однако уже в середине недели в регион придёт холодный фронт, который принесёт дожди и понизит температуру.

Готовимся к зиме: Садовод объяснила, что нужно сделать в огороде в сентябре
В среду ожидается заметное похолодание: днём температура снизится до +14–18, что значительно холоднее предыдущих дней, а ночью будет +8–12. Также возможны порывы ветра. В четверг ожидаются кратковременные прояснения, но сохраняется вероятность локальных ливней, при этом днём температура составит +15–19, а ночью — +6–10.

В пятницу лето ненадолго вернётся в Подмосковье: ожидается переменная облачность и небольшие осадки, при этом днём воздух прогреется до +18–22, а ночью температура будет в пределах +8–12. В субботу возможна смена погоды с дождями и порывистым ветром, днём температура опустится до +14–18, ночью — до +6–9. В воскресенье возможно постепенное улучшение погодных условий с дневной температурой +16–20 и ночной +7–11, заключила собеседница интернет-издания Regions.ru.

Стало известно, когда Центральную Россию скуют первые заморозки
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что традиционное бабье лето в столичный регион нагрянет не ранее середины сентября. По прогнозу метеоролога, обязательным условием для наступления этого периода является предварительное похолодание с дождями и ненастной погодой.

