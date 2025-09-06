Мессенджер MAX
6 сентября, 09:55

Стало известно, когда Центральную Россию скуют первые заморозки

Синоптик Тишковец: Заморозки придут в Центральную Россию на следующей неделе

Обложка © Шедеврум / Life.ru

По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «ФОБОС» Евгения Тишковца, первые холода в европейской части России ожидаются на следующей неделе, причём температурные показатели местами приблизятся к нулю градусов. Столбики термометров уже фиксировали два градуса, напомнил эксперт.

«Мы будем оставаться в течение естественного синаптического периода в ближайшие 5-7 суток. Я имею ввиду Центральную Россию: это Черноземье, это большая часть русского севера, это большая часть юга нашей страны», — подчеркнул синоптик.

При этом, по его мнению, Московский регион, скорее всего, пока избежит заморозков. Подобные низкие температуры в столице более характерны для второй половины октября, отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Москвичам рассказали, когда бабье лето достигнет своего апогея
Ранее синоптик предупредил о «радиационных» туманах в европейской части России. Тем временем Life.ru выяснил, как уберечь зрение в период простуд и дождей.

