На велозаезде в немецком Бад-Дюрхайме из-за одной ошибки случилась куча мала с серьёзными травмами
Bild: Около 70 человек получили травмы в завале на велозаезде в Бад-Дюрхайме
Обложка (иллюстрация) © Shutterstock / FOTODOM / Opachevsky Irina
Массовое падение на старте любительской велогонки в Бад-Дюрхайме привело к травмам около 70 спортсменов. Об инциденте сообщила немецкая газета Bild.
Причиной крупного завала стала ошибка одного из гонщиков в сужающемся участке трассы, что вызвало цепную реакцию столкновений. Велосипедисты на скорости врезались в образовавшуюся массу падающих участников.
Организаторы были вынуждены полностью остановить соревнования и отменить все последующие мероприятия. Примерно 20 из 70 пострадавших получили серьёзные повреждения, требующие медицинского вмешательства.
