7 сентября, 16:12

Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с автобусом под Благовещенском

Последствия аварии. Обложка © Telegram / Прокуратура Амурской области

При столкновении автобуса и легкового автомобиля на Игнатьевском шоссе под Благовещенском погиб один человек и пострадали семеро. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.

ДТП произошло вечером 7 сентября на 13-м километре трассы, где маршрутный автобус, следовавший в сторону аэропорта, столкнулся с автомобилем Toyota Wish. В результате аварии на месте погиб пассажир легковушки.

Медицинская помощь потребовалась водителям обоих транспортных средств и пяти пассажирам автобуса. Прокуратура региона организовала проверку по факту происшествия, причины и обстоятельства которого в настоящее время устанавливаются. Ход процессуальной проверки взят под контроль надзорного ведомства.

Ранее Life.ru сообщал о трагическом ДТП, которое произошло в Сургуте. Пятилетняя девочка попала под колёса Renault Logan, чуть-чуть отстав от своей мамы на улице. Вероятнее всего, она попала в слепую зону водителя. Пострадавшая малышка госпитализирована с тяжелейшими травмами. Происшествие сняла камера видеонаблюдения.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Амурская область
