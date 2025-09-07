Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с автобусом под Благовещенском

При столкновении автобуса и легкового автомобиля на Игнатьевском шоссе под Благовещенском погиб один человек и пострадали семеро. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.

ДТП произошло вечером 7 сентября на 13-м километре трассы, где маршрутный автобус, следовавший в сторону аэропорта, столкнулся с автомобилем Toyota Wish. В результате аварии на месте погиб пассажир легковушки.

Медицинская помощь потребовалась водителям обоих транспортных средств и пяти пассажирам автобуса. Прокуратура региона организовала проверку по факту происшествия, причины и обстоятельства которого в настоящее время устанавливаются. Ход процессуальной проверки взят под контроль надзорного ведомства.