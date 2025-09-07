Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
7 сентября, 17:01

Россия возглавила мировой рейтинг по стоимости природных ресурсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ded pixto

Россия обладает крупнейшими в мире запасами природных ресурсов с оценочной стоимостью в 75 триллионов долларов и планирует расширять международное сотрудничество для их освоения. Такие данные привел спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Россия является страной номер один по стоимости природных ресурсов в мире. Россия уже установила и будет развивать новые партнерские отношения с ведущими государствами для совместной разработки ресурсов», — написал он у себя в социальных сетях.

По словам Дмитриева, именно это лидерство делает нашу страну постоянной мишенью для критики со стороны глобалистов и так называемого глубинного государства.

Согласно статистике международного агентства Statista, которую процитировал представитель РФ, в первую пятёрку стран по совокупной ценности природных богатств также вошли Соединённые Штаты (45 трлн долларов), Саудовская Аравия (34 трлн), Канада (33 трлн) и Иран (27 трлн).

Ранее, на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил о наличии у России существенных резервов и значительного потенциала. По словам президента, масштабная ресурсная база и мощные финансовые резервы страны создают прочную основу для решения ключевых экономических и стратегических вопросов. Это способствует устойчивому развитию и усилению роли России в мире.

Александра Мышляева
