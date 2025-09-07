Российские военные уничтожили ударный дрон ВСУ на Северском направлении
Операторы БПЛА ГРВ Юг Армии России уничтожили Бабу-Ягу на Северском направлении
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Операторы беспилотников «Южной» группировки войск ликвидировали ударный гексакоптер ВСУ «Баба-Яга» на Северском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Точным попаданием ударный дрон «Баба-Яга» был уничтожен, закрепив превосходство нашим дронов в «малом небе», — сказано в публикации ведомства.
Ведомство уточнило, что дрон противника был уничтожен в ходе разведки при обеспечении огневой поддержки наступающих подразделений. Уничтожение гексакоптера предотвратило попытку ВСУ помешать действиям российских подразделений в районе Северска.
Ранее украинский аэроразведчик рассказал о существенном снижении срока службы гексакоптеров ВСУ. По его словам, раньше дроны модели «Баба-Яга» могли делать порядка сотни вылетов, но теперь это значение сократилось до 10-15 в среднем.