Глава минфина США заявил о готовности усилить санкции против России

Соединённые Штаты Америки подтвердили готовность к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию, но предпочитают действовать совместно с европейскими союзниками. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC.

«Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнёры присоединились к нам», — сказал он.

Глава американского Минфина, отвечая на вопрос о готовности администрации Дональда Трампа ввести новые ограничительные меры, подчеркнул важность скоординированных действий с европейскими странами для повышения эффективности санкционной политики. Таким образом, Вашингтон оставляет за собой право на самостоятельные шаги, но приоритетом считает выработку единой позиции с ключевыми партнёрами.