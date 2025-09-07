Глава минфина США заявил о готовности усилить санкции против России
Бессент: США хотят ужесточить санкции против РФ совместно с Европой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG
Соединённые Штаты Америки подтвердили готовность к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию, но предпочитают действовать совместно с европейскими союзниками. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC.
«Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнёры присоединились к нам», — сказал он.
Глава американского Минфина, отвечая на вопрос о готовности администрации Дональда Трампа ввести новые ограничительные меры, подчеркнул важность скоординированных действий с европейскими странами для повышения эффективности санкционной политики. Таким образом, Вашингтон оставляет за собой право на самостоятельные шаги, но приоритетом считает выработку единой позиции с ключевыми партнёрами.
Ранее Life.ru писал, что семь европейских государств присоединились к санкциям Европейского Союза, введённым с начала года против граждан России, Молдавии и журналистов из других стран. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдавия и Украина поддержали решение Совета.