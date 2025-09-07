Министр сельского хозяйства Германии призвал запастись равиоли на случай войны
Федеральное правительство Германии намерено создать стратегический резерв продуктов питания на случай возможного военного конфликта или крупномасштабной катастрофы. С таким заявлением выступил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Алоис Райнер, сообщает The Washington Post.
«Для меня важно, чтобы наряду с поставками военного снаряжения продовольственная безопасность также играла большую роль», — высказался Райнер.
Министр пояснил, что новая концепция предполагает переход от хранения необработанного сырья, такого как зерно или сушёная чечевица, к созданию запасов готовых к употреблению консервированных товаров, поскольку их приготовление в кризисной ситуации потребует слишком много ресурсов. На финансирование этой инициативы, по словам политика, из федерального бюджета будет выделено 90 миллионов евро. Райнер подчеркнул, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности населения в случае стихийных бедствий или техногенных катастроф.
Ранее сообщалось, что более 50% граждан Германии полагают, что немецкий военный контингент должен быть введён на территорию Украины в случае прекращения огня и участия в миротворческой миссии европейских войск. Согласно результатам опроса, лишь 4% жителей ФРГ допускают возможность скорого и долгосрочного перемирия в зоне конфликта. Подавляющее большинство респондентов (94%) оценивают такой сценарий как маловероятный.