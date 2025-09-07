Министр сельского хозяйства Германии призвал запастись равиоли на случай войны

Министр пояснил, что новая концепция предполагает переход от хранения необработанного сырья, такого как зерно или сушёная чечевица, к созданию запасов готовых к употреблению консервированных товаров, поскольку их приготовление в кризисной ситуации потребует слишком много ресурсов. На финансирование этой инициативы, по словам политика, из федерального бюджета будет выделено 90 миллионов евро. Райнер подчеркнул, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности населения в случае стихийных бедствий или техногенных катастроф.