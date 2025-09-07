Дональд Трамп провёл переговоры с президентом Казахстана
Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил сам политик в своём аккаунте в социальной сети Truth Social.
Американский лидер охарактеризовал беседу как очень хорошую и продуктивную, однако не стал раскрывать конкретные детали обсуждения. Трамп традиционно избежал подробностей, ограничившись общей положительной оценкой состоявшегося диалога.
Данный разговор продолжает серию международных контактов Трампа, который поддерживает отношения с ключевыми мировыми лидерами. Особое внимание уделяется диалогу с руководителями государств Центрально-Азиатского региона, имеющих стратегическое значение.
Ранее президент США Дональд Трамп в понедельник провёл телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в котором обсудил нежелание Будапешта поддерживать вступление Украины в Европейский союз. Этот разговор состоялся после встречи Трампа с лидерами нескольких европейских стран в Белом доме, где представители ЕС выразили надежду, что Трамп сможет повлиять на венгерского премьера и изменить политику Венгрии в отношении Украины; других подробностей беседы не сообщается.