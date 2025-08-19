Трамп спросил Орбана, зачем он мешает Украине вступить в Евросоюз

Президент США Дональд Трамп в понедельник провёл телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого поднял вопрос о нежелании Будапешта поддерживать вступление Украины в Европейский союз. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Разговор произошёл после того, как Трамп встретился с лидерами нескольких европейских стран в Белом доме. Представители ЕС на этой встрече выразили надежду на то, что Трамп сможет использовать своё влияние на венгерского премьера для изменений в политике Венгрии относительно Украины. Других подробностей разговора издание не приводит.