19 августа, 20:27

Трамп спросил Орбана, зачем он мешает Украине вступить в Евросоюз

Bloomberg: Трамп позвонил Орбану, чтобы узнать мнение о вступлении Украины в ЕС

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент США Дональд Трамп в понедельник провёл телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого поднял вопрос о нежелании Будапешта поддерживать вступление Украины в Европейский союз. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Разговор произошёл после того, как Трамп встретился с лидерами нескольких европейских стран в Белом доме. Представители ЕС на этой встрече выразили надежду на то, что Трамп сможет использовать своё влияние на венгерского премьера для изменений в политике Венгрии относительно Украины. Других подробностей разговора издание не приводит.

Ранее Life.ru писал, что Виктор Орбан увидел путь к миру через переговоры лидеров России и США. Венгерский премьер-министр заявил, что после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске мир стал безопаснее.

Юния Ларсон
