15 августа, 15:07

Не только Венгрия: Названы страны, лидеров которых ЕС хочет отстранить от власти

Политолог Энтина: Венгрия опасается готовности ЕС сместить Орбана

Флаги Венгрии и ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Венгрия опасается готовности руководства ЕС сместить премьер-министра Виктора Орбана с должности, заявила директор центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина, комментируя заявление главы МИД республики Петера Сийярто о планах Евросоюза. По её словам, власти могут лишиться также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич.

«Слова Сийярто о планах ЕС отстранить от власти нынешних лидеров Венгрии, Словакии и Сербии имеют право на существование. Однако отношение к лидерам этих трех стран принципиально разное», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Она обратила внимание, что у ЕС остаются рычаги давления на Орбана, который хоть и критикует санкции против России, но в итоге голосует за их введение. Что касается Вучича — Брюссель критикует его, но в то же время понимает, что сербский лидер остаётся вполне конструктивным переговорщиком и не отказывается от евроинтеграции.

«И в этом смысле сравнивать его фигуру с Фицо или Орбаном мне кажется преувеличением по степени его неприятия Брюсселем», — подчеркнула эксперт.

Напомним, ранее в СВР РФ заявили, что Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен нацелена на смену власти в Венгрии, так как руководство ЕК воспринимает нынешние власти в Будапеште как серьёзную помеху для «единой Европы». К кампании по «демонтажу» правительства Венгрии по приказу Брюсселя подключился и Киев, «обиженный» на позицию Виктора Орбана по евроинтеграции Украины.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЕС
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Словакия
  • Роберт Фицо
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • Мировая политика
  • Политика
