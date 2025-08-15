Не только Венгрия: Названы страны, лидеров которых ЕС хочет отстранить от власти

Венгрия опасается готовности руководства ЕС сместить премьер-министра Виктора Орбана с должности, заявила директор центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина, комментируя заявление главы МИД республики Петера Сийярто о планах Евросоюза. По её словам, власти могут лишиться также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич.

«Слова Сийярто о планах ЕС отстранить от власти нынешних лидеров Венгрии, Словакии и Сербии имеют право на существование. Однако отношение к лидерам этих трех стран принципиально разное», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Она обратила внимание, что у ЕС остаются рычаги давления на Орбана, который хоть и критикует санкции против России, но в итоге голосует за их введение. Что касается Вучича — Брюссель критикует его, но в то же время понимает, что сербский лидер остаётся вполне конструктивным переговорщиком и не отказывается от евроинтеграции.

«И в этом смысле сравнивать его фигуру с Фицо или Орбаном мне кажется преувеличением по степени его неприятия Брюсселем», — подчеркнула эксперт.