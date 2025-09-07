Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
7 сентября, 17:10

Восходящие звёзды подростковой группы погибли под колёсами пикапа в день первого концерта

Need to Know: Пикап задавил двух юных музыкантов в Бразилии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

В Бразилии начинающие музыканты погибли под колёсами пикапа прямо перед своим первым концертом. Об этом сообщает издание Need To Know.

По данным журналистов, пикап сбил мотоцикл, на котором ехали 17-летний Самуэл де Алмейда, его 14-летний брат Матеус Сантос и их отец Жозенилсон Сантана. Оба подростка погибли на месте, а их отец был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.

Издание отмечает, что водитель пикапа скрылся с места происшествия, после чего разгневанные местные жители выследили его и подожгли автомобиль.

Братья недавно получили известность благодаря песням в стиле арроша, собрав за неделю более 200 тысяч подписчиков на своём YouTube-канале. Трагедия произошла в день, когда они должны были дать свой первый большой концерт.

Ранее Life.ru рассказывал о трагическом происшествии в Северной Осетии. Молодой человек гулял у водопада Байради и погиб, сорвавшись с высоты в 30 метров. Парню было 18 лет.

