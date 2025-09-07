Кровавое лунное затмение началось в России
Полное лунное затмение началось в московском небе, спутник Земли на полтора часа погрузится в тень нашей планеты, кардинально изменив свой привычный облик. При этом облачность не является помехой для наблюдения за уникальным астрономическим событием.
Затмение Луны в Москве. Видео © Telegram / АстроФотоБолото / LissQR
Полная фаза явления стартовала в 20:31 по московскому времени, а её завершение ожидается в 21:53. Пик затмения, когда затемнение лунного диска достигнет своего максимума, придётся на 21:12. Руководитель астрономического комплекса Московского планетария Александр Перхняк пояснил ТАСС, что в этот период естественный спутник Земли может приобрести красноватый оттенок.
Затмение Луны в Петербурге. Фото © Telegram / АстроФотоБолото
«В такие моменты меняется оттенок всего лунного диска. Заранее предугадать, каким он будет, трудно — это может быть и бледно-красный, и грязно-красный, и коричневый. Это происходит из-за того, что Луна входит в конус тени Земли, но у нашей планеты есть атмосфера. И лучи [Солнца], преломляясь в атмосфере, все равно в виде рассеянного света доходят до Луны, — уточнил эксперт.
Астрономическое событие началось ещё в 18:28 с полутеневой фазы, которая не фиксируется невооружённым глазом. Спустя час затмение перешло в стадию частного, а затем и достигло своей полной формы.
Напомним, астрономическое явление охватит Антарктиду, акваторию Индийского океана, Азию, Африку, Европу и Океанию. На Урале затмение достигнет пика поздним вечером, а в Западной Сибири — в полночь, где Луна в полной фазе поднимется максимально высоко. В Восточной Сибири зрелище развернется глубокой ночью, и почти везде, кроме Камчатки, Чукотки и Магаданской области, теневая часть явления закончится до восхода солнца и захода ночного светила.