В Краснодарском крае запретили фото- и видеосъёмку атак БПЛА и военных объектов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth
Власти Краснодарского края ввели официальный запрет на проведение фото- и видеосъёмки военных объектов, критической инфраструктуры и последствий атак беспилотников. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Согласно документу, запрещается фиксировать на камеру применение беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им, а также места расположения объектов силовых ведомств и жизнеобеспечения. Под ограничения также попала публикация такого контента в Интернете.
Исключение сделано только для деятельности федеральных и региональных органов власти. Мониторингом соблюдения новых правил займутся департамент информационной политики края и Центр управления регионом, которые будут передавать материалы о нарушениях в правоохранительные органы. Документ вступил в силу сразу после официальной публикации. Замгубернатора поручено разработать закон об административной ответственности за нарушение установленных запретов.
Ранее сообщалось, что в Кировской области был введён запрет на публикацию материалов, касающихся атак беспилотников, о чём сообщило областное правительство, ссылаясь на решение оперативного штаба региона. Запрет касается материалов, которые могут помочь определить расположение систем ПВО, вооружения, техники и пунктов дислокации военных подразделений, а также последствия террористических актов и других чрезвычайных происшествий.