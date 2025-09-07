Проститься с Джорджо Армани пришли свыше 16 тысяч человек

Более 16 тысяч человек за два дня пришли проститься с легендарным итальянским модельером Джорджо Армани в Милан. Общую численность скорбящих со ссылкой на организаторов церемонии озвучил новостной телеканал Rainews24.

Прощание с маэстро моды проходило в субботу и воскресенье в миланском выставочном пространстве Armani/Teatro. Как отмечают очевидцы, ещё до открытия зала в субботу утром у здания собралась очередь из нескольких сотен человек, а время ожидания в ней могло достигать полутора-двух часов.

Издание Libertà, со своей стороны, сообщает, что местом последнего упокоения модельера станет семейная усыпальница на кладбище в его родном городке Ривальта под Пьяченцей. По данным газеты, несколько лет назад Армани отреставрировал родовой склеп, где похоронены его родители и брат.

Как пишет газета la Repubblica со ссылкой на ассоциацию местных замков, церемония погребения запланирована на понедельник, на вторую половину дня. Она пройдёт в церкви Святого Мартина в узком кругу, присутствовать на ней смогут не более 20 приглашённых человек.