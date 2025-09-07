Мессенджер MAX
7 сентября, 19:11

На открытии НЦ Россия во Владивостоке провели флешмоб под Прекрасное далёко

Во Владивостоке состоялся масштабный флешмоб под песню «Прекрасное далёко», ставший уже традиционным для мероприятий национального значения. Об этом сообщили организаторы церемонии открытия филиала Национального центра в Приморском крае.

Флешмоб под «Прекрасное далёко» во Владивостоке. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

Флешмоб, впервые получивший популярность среди тысяч посетителей Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, был воссоздан на Дальнем Востоке. В танцевальном действе приняли участие как зрители торжественной церемонии, так и выступающие артисты.

Напомним, первый филиал Национального центра «Россия» сегодня торжественно открылся во Владивостоке. В праздничной программе поучаствовал глава Приморья Олег Кожемяко.

Обложка © Telegram / Национальный центр «Россия»

Юрий Лысенко
