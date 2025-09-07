Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

7 сентября, 19:09

Боец Севера спас запутавшегося в антидроновой сетке совёнка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomaldas

Военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Борода вместе с сослуживцами спас четырёх птиц, включая совёнка. Животные запутались в антидроновой сетке.

По словам Бороды, при новой методике борьбы с дронами, дороги закрывают сетками, куда иногда попадают птицы.

«В пути следования, если замечаем птицу с признаками жизни, пытаемся спасти. За всё время я лично спас около четырёх птиц», приводит комментарий Бороды РИА «Новости».

Самое яркое воспоминание для бойца связано с освобождением совёнка. Бойцы аккуратно разрезали сетку, освободили лапы и крылья совёнка, после чего выпустили его на свободу. Он также отметил, что противник проявляет жестокость к животным, используя их трупы для маскировки самодельных взрывных устройств.

«По дороге к линии боевого соприкосновения встречаются сброшенные противником заминированные трупы животных. Да, это негуманно. Не самое лучшее, что мог придумать противник, но это реальность», подчеркнул боец.

Российский боец героически спас сослуживца во время атаки ВСУ и пропал на 400 дней

Ранее Life.ru рассказывал, как российские сапёры эвакуировали котёнка, найденного в заминированном украинском блиндаже на оставленной противником позиции. Обычно такие постройки подрывают, не заходя внутрь, но в этот раз сапёр услышал изнутри мяуканье

Лия Мурадьян
