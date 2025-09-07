Боец Севера спас запутавшегося в антидроновой сетке совёнка

Военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Борода вместе с сослуживцами спас четырёх птиц, включая совёнка. Животные запутались в антидроновой сетке.

По словам Бороды, при новой методике борьбы с дронами, дороги закрывают сетками, куда иногда попадают птицы.

«В пути следования, если замечаем птицу с признаками жизни, пытаемся спасти. За всё время я лично спас около четырёх птиц», — приводит комментарий Бороды РИА «Новости».

Самое яркое воспоминание для бойца связано с освобождением совёнка. Бойцы аккуратно разрезали сетку, освободили лапы и крылья совёнка, после чего выпустили его на свободу. Он также отметил, что противник проявляет жестокость к животным, используя их трупы для маскировки самодельных взрывных устройств.

«По дороге к линии боевого соприкосновения встречаются сброшенные противником заминированные трупы животных. Да, это негуманно. Не самое лучшее, что мог придумать противник, но это реальность», — подчеркнул боец.