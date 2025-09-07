Приморец сделал предложение возлюбленной на открытии НЦ Россия во Владивостоке

Во Владивостоке во время празднования открытия филиала Национального центра «Россия» произошло романтическое событие — молодой человек по имени Алексей сделал предложение своей возлюбленной Валерии прямо на сцене. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Предложение на праздновании открытия НЦ «Россия» во Владивостоке. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

Алексей, выйдя на сцену перед многочисленными зрителями, опустился на одно колено и задал свой главный вопрос.

«Лер, я тебя очень люблю, хочу связать с тобой всю свою будущую жизнь! Поэтому сегодня хочу спросить тебя. Ты выйдешь за меня?» — спросил молодой человек.

Его избранница дала положительный ответ, после чего жених надел ей на палец обручальное кольцо. Ведущие праздника поздравили пару с этим смелым шагом и пожелали им вечной любви. Молодых людей также пригласили принять участие во Всероссийском свадебном фестивале, который запланирован на следующий год в московском Национальном центре «Россия».