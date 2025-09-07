Приморец сделал предложение возлюбленной на открытии НЦ Россия во Владивостоке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Ageev
Во Владивостоке во время празднования открытия филиала Национального центра «Россия» произошло романтическое событие — молодой человек по имени Алексей сделал предложение своей возлюбленной Валерии прямо на сцене. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Предложение на праздновании открытия НЦ «Россия» во Владивостоке. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»
Алексей, выйдя на сцену перед многочисленными зрителями, опустился на одно колено и задал свой главный вопрос.
«Лер, я тебя очень люблю, хочу связать с тобой всю свою будущую жизнь! Поэтому сегодня хочу спросить тебя. Ты выйдешь за меня?» — спросил молодой человек.
Его избранница дала положительный ответ, после чего жених надел ей на палец обручальное кольцо. Ведущие праздника поздравили пару с этим смелым шагом и пожелали им вечной любви. Молодых людей также пригласили принять участие во Всероссийском свадебном фестивале, который запланирован на следующий год в московском Национальном центре «Россия».
Напомним, сегодня в столице Приморского края состоялась торжественная церемония открытия Национального центра «Россия», который был построен по указу президента РФ Владимира Путина. Праздничную программу посетил глава региона Олег Кожемяко. Он отметил, что это лишь первый шаг в развитии центра — в ближайшее время здесь появятся конгресс-холл и новые молодёжные пространства.