Вдова раскрыла причину смерти советского писателя-фантаста Головачёва

Советский писатель-фантаст Василий Головачёв скончался 7 сентября на 78-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, сообщила ТАСС супруга покойного Зоя Головачёва.

По словам вдовы, писатель давно болел и проходил лечение. За неделю до трагедии его госпитализировали. Врачи назначили ему сильные препараты, однако на фоне проблем с почками организм не справился. Утром 7 сентября состояние Головачёва резко ухудшилось, а вскоре врачи сообщили о его смерти в реанимации.

Зоя Головачёва добавила, что сможет увидеть и забрать тело супруга только 8 сентября, так как смерть произошла в воскресенье.