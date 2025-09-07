Мессенджер MAX
7 сентября, 19:58

Вдова раскрыла причину смерти советского писателя-фантаста Головачёва

ТАСС: Причиной смерти писателя-фантаста Василия Головачёва стал инсульт

Василий Головачёв. Обложка © golovachev.ru

Советский писатель-фантаст Василий Головачёв скончался 7 сентября на 78-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, сообщила ТАСС супруга покойного Зоя Головачёва.

По словам вдовы, писатель давно болел и проходил лечение. За неделю до трагедии его госпитализировали. Врачи назначили ему сильные препараты, однако на фоне проблем с почками организм не справился. Утром 7 сентября состояние Головачёва резко ухудшилось, а вскоре врачи сообщили о его смерти в реанимации.

Зоя Головачёва добавила, что сможет увидеть и забрать тело супруга только 8 сентября, так как смерть произошла в воскресенье.

Ранее Life.ru писал, что в возрасте 78 лет умер сооснователь рок-группы The Turtles Марк Вольман. Музыкант умер 5 сентября в Нэшвилле, оставив после себя наследие в виде таких хитов, как «Happy Together» и «Elenore». В последние годы здоровье Вольмана вызывало опасения — в 2020 году ему диагностировали деменцию с тельцами Леви.

