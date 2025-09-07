Похороны писателя-фантаста Василия Головачёва пройдут в Жуковке Брянской области

Советский и российский писатель-фантаст Василий Головачёв будет похоронен в соответствии с его последней волей — в родном городе Жуковке Брянской области. Как сообщила ТАСС вдова писателя Зоя Головачёва, прощание пройдёт в местной библиотеке, где автор часто выступал с лекциями.

Головачёв, родившийся 21 июня 1948 года в Брянской области, завещал быть похороненным рядом с бабушкой в Жуковке. Тело писателя транспортируют из Москвы при содействии его друзей и коллег. Точная дата церемонии пока уточняется.