Похороны писателя-фантаста Василия Головачёва пройдут в Жуковке Брянской области
Василий Головачёв. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго
Советский и российский писатель-фантаст Василий Головачёв будет похоронен в соответствии с его последней волей — в родном городе Жуковке Брянской области. Как сообщила ТАСС вдова писателя Зоя Головачёва, прощание пройдёт в местной библиотеке, где автор часто выступал с лекциями.
Головачёв, родившийся 21 июня 1948 года в Брянской области, завещал быть похороненным рядом с бабушкой в Жуковке. Тело писателя транспортируют из Москвы при содействии его друзей и коллег. Точная дата церемонии пока уточняется.
Напомним, писатель-фантаст скончался в возрасте 77 лет на фоне проблем с сердцем. Головачёв начал публиковаться ещё в 1960-х годах и стал автором 60 романов и такого же количества рассказов, удостоившись множества литературных наград.