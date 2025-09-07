«Я нарцисс»: Актриса Синицына рассказала о своём отношении к интимным сценам
Софья Синицына.
30-летняя актриса Софья Синицына откровенно рассказала о своём отношении к интимным сценам. Звезда сериала «Чистые» призналась, что любит сниматься обнажённой и не испытывает смущения в такие моменты.
По словам артистки, в её жизни были мужчины, которые пытались запретить ей участвовать в откровенных съёмках.
«Я нарцисс, и мне нравится, когда на меня смотрят. Когда-то мужчины, которые за мной ухаживали, говорили, что я не должна целоваться с партнёрами, и что? Но их больше нет рядом», — отметила Синицына.
Актриса также поделилась личным мнением об изменах, сравнив их с «разбитой посудой». Она подчеркнула, что теперь в отношениях всегда выбирает себя и своё спокойствие.
«Измена приносит острую боль. Ничего не проходит бесследно и, как ни старайся, забыть невозможно», – подчеркнула Софья в интервью Grazia.
Синицына воспитывает пятилетнюю дочь Мию от актёра Павла Табакова и после расставания с ним старается держать личную жизнь в секрете. По словам артистки, с возрастом и успехом она научилась любить не только мужчин, но и себя, а также своего ребёнка.
Ранее Софья Синицына опровергла слухи о романе с мужем Собчак Константином Богомоловым. Актриса призналась, что её сердце занято, однако об этом мужчине не знает широкая публика. Софья также заявила, что никогда не увлекалась чужими мужчинами. По словам актрисы, она «не планировала и не практиковала отбивать и уводить кого-либо».