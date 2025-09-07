«Я нарцисс»: Актриса Синицына рассказала о своём отношении к интимным сценам

30-летняя актриса Софья Синицына откровенно рассказала о своём отношении к интимным сценам. Звезда сериала «Чистые» призналась, что любит сниматься обнажённой и не испытывает смущения в такие моменты.

По словам артистки, в её жизни были мужчины, которые пытались запретить ей участвовать в откровенных съёмках.

«Я нарцисс, и мне нравится, когда на меня смотрят. Когда-то мужчины, которые за мной ухаживали, говорили, что я не должна целоваться с партнёрами, и что? Но их больше нет рядом», — отметила Синицына.

Актриса также поделилась личным мнением об изменах, сравнив их с «разбитой посудой». Она подчеркнула, что теперь в отношениях всегда выбирает себя и своё спокойствие.

«Измена приносит острую боль. Ничего не проходит бесследно и, как ни старайся, забыть невозможно», – подчеркнула Софья в интервью Grazia.

Синицына воспитывает пятилетнюю дочь Мию от актёра Павла Табакова и после расставания с ним старается держать личную жизнь в секрете. По словам артистки, с возрастом и успехом она научилась любить не только мужчин, но и себя, а также своего ребёнка.